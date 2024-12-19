Уолл-стрит рухнула после "ястребиного" прогноза ФРС, Dow Jones потерял свыше 1100 пунктов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду худшим падением с августа после публикации "ястребиного" прогноза руководства Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Федрезерв ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,25-4,5% годовых. За снижение ставки проголосовали все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), кроме Бет Хаммак, главы Федерального резервного банка Кливленда.

Главным негативным фактором для рынка стал тот факт, что медианный прогноз членов руководства ФРС теперь предусматривает два снижения ставок в 2025 году, по 25 б.п. каждое, вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов о ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что "прогноз не является планом или руководством к действию", и сказал, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году.

При этом он признал, что сейчас Центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Макс Гохман, старший вице-президент Franklin Templeton Investment Solutions, назвал Пауэлла "ястребом в голубиных одеждах".

"Несмотря на попытку смягчить недавнее замедление дезинфляционного тренда и хвалебные слова в адрес сильной экономики, он все же намекнул (...), что прогноз двух снижений ставки в 2025 году необходим, поскольку денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной", - сказал он.

Тем временем в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы. Это самый низкий показатель с июля, когда был зафиксирован минимум с мая 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее октябрьского уровня до 1,34 млн, по данным Trading Economics.

Между тем отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале увеличилось на $35,9 млрд (13,1%) и составило $310,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $275 млрд, а не $266,8 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита до $284 млрд.

Акции General Mills Inc. подешевели на 3,1%. Один из ведущих производителей продуктов питания в США увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2025 финансового года, причем прибыль без учета разовых факторов и выручка превзошли ожидания экспертов, однако компания понизила прогноз прибыли на весь фингод.

Капитализация Mastercard Inc. снизилась на 2,1%, хотя оператор одной из крупнейших в мире платежных систем повысил квартальные дивиденды на 15% и одобрил новую программу выкупа акций класса "А" на сумму до $12 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average упало на 2,58% и составило 42326,87 пункта.

Все 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в минусе, кроме акций UnitedHealth Group, подорожавших на 2,9%.

Цена бумаг Amazon.com Inc. упала на 4,6%, American Express - на 4,6%, Goldman Sachs Group - на 4,3%, Apple Inc. - на 2,1%.

Standard & Poor's 500 понизился на 2,95% - до 5872,16 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 3,56% и составил 19392,69 пункта.