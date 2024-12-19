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Brent подешевела до $73,12 за баррель

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы США.

К 18:42 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,37%), до $73,12 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,26 (0,37%), до $69,81 за баррель.

Накануне Федрезерв ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, и представил новые медианные прогнозы своих руководителей, предполагающие, что к концу 2025 года ставка опустится до 3,9%. В сентябре руководители ФРС прогнозировали, что в конце следующего года ставка будет составлять 3,4%.

После такого изменения прогноза долларовый индекс, отлеживающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, подскочил до двухлетнего максимума, что снизило привлекательность номинированных в долларах сырьевых товаров.

Кроме того, на котировки давит пессимизм в отношении спроса на топливо в Китае, его крупнейшем импортере в мире.

"Нас ждет излишек нефти, но никто не хочет остаться с короткими позициями на руках" на случай перебоев поставок или эскалации на Ближнем Востоке, отметил стратег Rabobank Джо Делаура.

"Но пока замедление спроса и ожидания рецессии недостаточно сильные, чтобы опустить котировки Brent к $60 за баррель", - добавил он.

Brent WTI США ФРС
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