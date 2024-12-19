Суд отказал в коллективном иске частных инвесторов по признанию недействительной сделки по выкупу "Яндекса"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области отказал в коллективном иске к АО "Солид Менеджмент", доверительному управляющему ЗПИФ "Консорциум. Первый" и Nebius Group по признанию сделки недействительной, говорится на сайте картотеки арбитражных дел.

ЗПИФ - основной владелец "Яндекса", в то время как Nebius, ранее известная как Yandex N.V., была холдинговой компанией российской интернет-компании.

Истцами выступают 15 физлиц. Третьим лицом по делу - МКПАО "Яндекс".

Как сказал "Интерфаксу" старший партнер фирмы "Аиткулов и партнеры" Тимур Аиткулов, представляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый", истцы требовали признать недействительной сделку по покупке российских активов "Яндекса" у Yandex N.V.

"Требования истцов изначально казались нам совершенно необоснованными и мы рады, что суд пришел к такому же выводу", - сказал он.

Иск в сентябре подавала группа миноритарных инвесторов Yandex N.V., которая "была лишена возможности реализации акций компании по справедливой цене и получения дохода от активов МКПАО "Яндекс", которые были проданы ЗПИФ, говорил их адвокат.

15 июля Yandex N.V. полностью вышел из капитала "Яндекса". Первый этап сделки состоялся в мае этого года. Теперь ЗПИФ - основной владелец интернет-компании, на 16 мая ему принадлежало 66,47% капитала и 69,05% голосов.