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Суд отказал инвестору, оставшемуся "за бортом" обмена "Яндекса"

Покупая акции на внебиржевом рынке, он должен был понимать риски, считает суд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области, "домашнего" региона холдингового юрлица "Яндекса", второй раз за месяц отклонил иск инвестора, недовольного ходом реструктуризации компании. В этот раз судебное разбирательство касалось условий оферты по обмену акций "Яндекса", сопровождавшей разделение его российского и международного бизнеса.

Первый такой иск суд отклонил в конце декабря - тогда частные инвесторы требовали признать недействительной сделку по покупке российских активов "Яндекса" у Yandex N.V.

Второй иск был подан частным инвестором Владимиром Осиповым к МКПАО "Яндекс" (третье лицо - АО "Солид Менеджмент"), в котором он ходатайствовал о выдаче ему 15 391 акции "Яндекса" взамен имеющихся у него бумаг Yandex N.V. (теперь Nebius). Суд отклонил его иск 15 января, а в четверг в картотеке дел был опубликован текст определения.

Согласно материалам дела, инвестор остался недоволен офертой ЗПИФ "Консорциум. Первый", нового основного акционера "Яндекса", по обмену акций Yandex N.V. на бумаги российской компании, посчитав ее условия "дискриминационными". Оферта по обмену распространялась на тех держателей бумаг, которые перевели акции из иностранного в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года включительно.

Инвестор же приобрел бумаги Yandex N.V. на внебиржевом рынке в апреле 2024 года, то есть уже после того, как было объявлено о реструктуризации и предстоящей сделке по продаже российского "Яндекса", отмечается в определении. Более того, сам факт покупки на OTC-рынке (over the counter, внебиржевой рынок) привлек внимание суда.

"Суд учитывает, что акции Yandex N.V. истец приобрел на внебиржевом рынке (децентрализованный рынок, на котором участники самостоятельно или с помощью посредников совершают сделки с ценными бумагами, с дисконтом), причем после принятия нидерландской компанией решения о разделении бизнеса, после создания МКПАО "Яндекс" в порядке инкорпорации и, соответственно, после опубликования сведений о продаже российских активов", - сказано в документе.

"Как следствие, истец принял на себя риски, сопряженные с приобретением соответствующих ценных бумаг", - добавляет суд.

Помимо этого, суд сослался и на комментарии Банка России, ранее уже фигурировавшие в ответах недовольным миноритариям Yandex N.V.: "инвестирование средств на фондовом рынке сопряжено с рисками неполучения прибыли от вложенных средств, их частичной или полной утратой в случае реализации негативных сценариев развития ситуации".

Наконец, суд обратил внимание, что ни ответчик, ни "Солид" не посягали на права Осипова как акционера бывшей Yandex, а ныне - Nebius, акции которого уже под новым названием вновь торгуются на американской бирже Nasdaq. Доказательств того, что он лишен права продать или иным образом распорядиться акциями этой компании истец не привел, отмечается в документе.

"Мы рады, что суд согласился с нашей позицией и подтвердил, что ни МКПАО "Яндекс", ни АО "Солид менеджмент" и находящийся под его управлением ЗПИФ "Консорциум. Первый" не несут никаких обязательств по акциям Yandex N.V. Обязанности обменять акции Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс" нет и быть не может", - заявил "Интерфаксу" старший партнер "Аиткулов и партнеры" Тимур Аиткулов, представляющий ЗПИФ.

Финальная часть сделки по продаже российского "Яндекса" была закрыта в июле прошлого года. 24 июля акции компании начали торговаться на "Мосбирже".

ЗПИФ - основной владелец МКПАО. Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц "Яндекса", 31 декабря 2024 году ему принадлежало 64,58% капитала и 67,55% голосов.

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