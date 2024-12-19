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Минпромторг получит 12 млрд рублей на поддержку конкурентоспособности экспортеров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство распорядилось выделить Минпромторгу до конца 2024 года из резервного фонда 11,98 млрд рублей на оказание мер поддержки российским экспортерам, участвующим в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК). Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительные средства выделены с целью "увеличения в 2024 году объема поставок российской промышленной продукции на внешние рынки за счет льготного кредитования организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в размере не менее 1 трлн 190 млрд 220 млн рублей", сказано в документе

В 2023 году Минпромторг приостановил отбор новых проектов для поддержки в рамках КППК, на фоне роста ключевой ставки сосредоточившись на финансировании ранее отобранных проектов. В ноябре 2024 глава министерства Антон Алиханов отмечал, что со II квартала 2025 года ведомство рассчитывает возобновить льготное кредитование экспортеров. "Сейчас мы по сути заканчиваем финансирование старых проектов и последние годы не проводили новых отборов. В следующем году такие отборы начнутся, надеюсь, что это тоже поддержит наших производителей, в том числе и металлургов", - говорил он журналистам.

Антон Алиханов Минпромторг Правительство КППК
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