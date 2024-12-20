МТС реформирует корпоративную структуру

ПАО станет холдингом, бизнес-вертикали экосистемы объединятся под новым юрлицом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Группа "МТС запускает трансформацию корпоративной структуры бизнеса. В итоге ПАО "МТС" станет холдинговой структурой группы и аккумулирует телекоммуникационный бизнес, а бизнес-вертикали, которые развиваются в рамках ее экосистемы, будут выделены в отдельные юрлица, которые перейдут под управление нового юрлица "Экосистема МТС".

"В ПАО "МТС" будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица "Экосистема МТС". Юридически "Экосистема МТС" будет 100%-ной дочерней компанией ПАО "МТС", но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности", - заявила МТС.

Создание отдельных юридических структур должно обеспечить "прозрачность деятельности компании, более быстрое принятие решений в отдельных бизнесах и еще более четкое фокусирование инвестиций в условиях повышенной ключевой ставки".

Изменения корпоративной структуры группы МТС повлекут и кадровые перестановки. Должность президента ПАО "МТС" будет упразднена, а действующий глава компании Вячеслав Николаев перейдет на позицию председателя совета директоров.

Гендиректором ПАО "МТС" станет Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу. Совет директоров ПАО "МТС" утвердил решение о назначении Галактионовой главой компании с 20 декабря сроком на три года.

Генеральным директором "Экосистемы МТС" станет Ровшан Алиев, с 2023 года занимавший пост первого вице-президента АФК "Система".

При этом совет директоров МТС получит новые полномочия и будет активнее вовлечен в работу компании - "для гармонизации работы всех направлений группы и управления трансформацией"; при совете уже образован комитет по трансформации, в составе которого - лидеры бизнес-вертикалей и члены совета директоров.

Внеочередное собрание акционеров МТС рассмотрит эти изменения 31 января. В повестку включены вопросы об уставе ПАО "МТС" в новой редакции; об утверждении положений о совете директоров, о правлении, о гендиректоре в новых редакциях и другие. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 8 января 2025 года.

В рамках трансформации МТС также планирует объединить IT-бизнесы группы - МТС Digital, МТС AI, МТС Big Data и CloudMTS - в единую вертикаль под брендом MTC Web Services (MWS).

Кроме того, компания приняла решение отказаться от развития "неэффективных направлений", в числе которых "МТС Авто" и "МТС Умный Дом", "доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы".

"Мы уменьшим количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки. При этом мы продолжим фокусные инвестиции в R&D, без которых невозможно развитие технологической компании", - отметили в МТС.

Нетелеком-бизнесы МТС сейчас составляют 45% выручки группы, сообщила МТС. В мае Николаев говорил, что в 2026 году МТС рассчитывает генерировать половину выручки от нетелеком-услуг.

"Мы по результатам 2026 года должны показать (распределение выручки - ИФ) 50/50 между телекомом и нетелекомом", - отмечал он.

Как заявил председатель совета директоров ПАО "МТС" Вячеслав Николаев, "мы продолжаем проводить цифровизацию и улучшение эффективности бизнес-процессов компании. При этом мы не планируем массовых сокращений персонала и ожидаем, что оптимизация затронет менее 2% сотрудников группы". По его прогнозам, "принятые меры позволят нам снизить общие и административные расходы за счет более эффективного управления издержками".

Более детально МТС расскажет о трансформации на Дне инвестора 20 декабря.

МТС на 42,09% принадлежит корпорации ПАО АФК "Система", free float - 49,89%. В рамках экосистемы МТС развивает такие направления, как медиа, банк, туризм, кикшеринг, а также сервисы для бизнеса (коммуникационные, облачные, рекламные, ИБ).