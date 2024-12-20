Поиск

МТС ждет роста доходов в 2024 году на 15% до более 700 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в 2024 году прогнозирует рост доходов на 15%, показатель превысит 700 млрд рублей, сообщил на Дне инвестора председатель совета директоров компании Вячеслав Николаев.

"Приближаясь к концу года мы уже можем смело прогнозировать, что наши доходы превысят 700 млрд рублей, прирост будет 15%", - сказал Николаев.

В 2023 году выручка группы МТС увеличилась на 13,5% и составила 606 млрд рублей. OIBDA группы выросла на 6,4% - до 234,2 млрд рублей.

МТС Вячеслав Николаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Северсталь" может скорректировать инвестпрограмму при сохранении высоких ставок

Правительство направит 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Анкара заявляет, что США сделают исключение для Турции из санкций против Газпромбанка

МТС пожертвует M&A в пользу снижения долга на фоне высокой ставки ЦБ

МТС пожертвует M&A в пользу снижения долга на фоне высокой ставки ЦБ

Квота на экспорт пшеницы из РФ с 15 февраля по 30 июня составит 10,6 млн т

Иностранным покупателям газа дали отсрочку до апреля для организации работы с ГПБ

США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

Суд отказал в коллективном иске частных инвесторов по признанию недействительной сделки по выкупу "Яндекса"

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии119 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });