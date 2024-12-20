МТС ждет роста доходов в 2024 году на 15% до более 700 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в 2024 году прогнозирует рост доходов на 15%, показатель превысит 700 млрд рублей, сообщил на Дне инвестора председатель совета директоров компании Вячеслав Николаев.

"Приближаясь к концу года мы уже можем смело прогнозировать, что наши доходы превысят 700 млрд рублей, прирост будет 15%", - сказал Николаев.

В 2023 году выручка группы МТС увеличилась на 13,5% и составила 606 млрд рублей. OIBDA группы выросла на 6,4% - до 234,2 млрд рублей.