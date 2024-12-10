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"Норникель" увеличил оценку профицита на рынке никеля в 2024-2025 гг. до 150 тыс. т

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" ожидает профицита на рынке никеля в 2024-2025 гг. на уровне 150 тыс. тонн, говорится в опубликованном компанией во вторник обзоре рынка металлов.

Последний прогноз, опубликованный "Норникелем" в конце августа, предполагал профицит в 100 тыс. тонн в этом и следующем годах.

Профицит в 2024 году, который станет третьим подряд годом избытка этого металла, приходится, в отличие от прошлых лет, на сегмент высокосортного никеля. Биржевые запасы этого вида выросли с начала года более чем вдвое, на 100 тыс. тонн, за счет притока катодного никеля из Китая, произведенного на недавно запущенных мощностях.

При этом компания отметила, что порядка 40% всех производителей никеля убыточны при текущей цене. "Стремительный рост предложения в Индонезии негативно влияет на проекты с высокой себестоимостью производства в других регионах, что может в дальнейшем позитивно повлиять на цену никеля", - считает "Норникель".

Норникель КНР никель
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