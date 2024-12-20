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Рубль не изменился к юаню на решении ЦБ сохранить ставку на уровне 21%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

При этом изначально большинство аналитиков ждали ее повышения в пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых. Некоторые эксперты не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

К 13:31 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 13,992 руб., что всего на 0,1 копейки выше уровня на 13:29.

"Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В октябре - ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось. Показатель базовой инфляции в октябре - ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год). Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы. Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что, в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в октябре 2024 года повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 21%, в сентябре поднял ставку с 18% до 19%, в июле - с 16% до 18%. На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.

ЦБ РФ Банк России
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