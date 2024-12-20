Рубль не изменился к юаню на решении ЦБ сохранить ставку на уровне 21%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

При этом изначально большинство аналитиков ждали ее повышения в пятницу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых. Некоторые эксперты не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

К 13:31 (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 13,992 руб., что всего на 0,1 копейки выше уровня на 13:29.

"Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В октябре - ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось. Показатель базовой инфляции в октябре - ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год). Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы. Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что, в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в октябре 2024 года повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 21%, в сентябре поднял ставку с 18% до 19%, в июле - с 16% до 18%. На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.