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Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Решение совета директоров ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% не повлияет на курс рубля, его динамика по-прежнему в большей степени зависит от торгового баланса, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"У нас сейчас курс в большей степени зависит от торгового баланса. Если в предыдущий период это зависело от потоков капитала, некоторая зависимость есть, но она гораздо меньше, и там уровень процентной ставки оказывал влияние, в том числе через возможность carry trade и так далее. Но мы считаем, что в целом на курс вот сегодняшнее решение не повлияет", - сказала Набиуллина.

"Сегодняшнее решение отражает мнение Центрального банка, что возможно, требуемая жесткость денежных кредитных условий достигнута, которая выведет экономику на более сбалансированный рост спроса. При более сбалансированном росте спроса и динамика курса тоже будет сбалансирована в силу того, что при этом будут формироваться условия для низкой инфляции", - сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Совет директоров Банка России в пятницу принял неожиданное для рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки (+2 п.п. в июле, +1 п.п. в сентябре и +2 п.п. в октябре).

Эльвира Набиуллина Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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