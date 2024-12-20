ЦБ РФ отметил рост отдельных дезинфляционных рисков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк России, выбрав неожиданный для рынка вариант сохранения ставки, отметил рост отдельных дезинфляционных рисков.

"На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, хотя выросли отдельные дезинфляционные риски", - говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.

В октябрьском пресс-релизе, когда регулятор повысил ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 21%, дезинфляционные риски вообще не упоминались.

Основные проинфляционные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли, отметил ЦБ в пятницу.

Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий.

ЦБ при проведении денежно-кредитной политики (ДКП) по-прежнему исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект, подчеркивает регулятор. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой ДКП.

"С учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос", - отмечает Банк России.

Он по-прежнему прогнозирует возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году.