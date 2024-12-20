Банк России повысил интенсивность обмена информацией с бизнесом

Регулятор стремится избежать крайних сценариев, в том числе переохлаждения экономики

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк России повысил интенсивность обмена информацией с бизнесом, стремится избежать крайних сценариев развития ситуации в экономике, в том числе переохлаждения, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что ЦБ при принятии решения по ставке обладал более полной и оперативной информацией, чем рынок, и видел значительное замедление кредитной активности в последних данных.

"Наша политика направлена на то, чтобы избежать крайних сценариев, то есть нам нельзя дать экономике дальше перегреваться, нужно, чтобы перегрев ослаблялся. При этом нужно избежать того, что называется переохлаждением", - сказала Набиуллина.

"Поэтому мы внимательно за этим смотрим и повысили интенсивность обмена информацией не только с правительством, но и с бизнесом, и с банками для того, чтобы понимать не только, что произошло на сегодняшний день, но и то, как они будут реагировать на совокупность факторов", - подчеркнула глава ЦБ.

По словам Заботкина, "важным моментом является то, что этот редкий случай, когда Банк России обладал чуть более широким спектром информации, в частности по кредитной активности фактической и по намерениям бизнеса и банков на предстоящие месяцы и на следующий год в целом".

"Мы действительно последние 6-8 недель находились в очень плотном контакте и с реальным сектором, и с банковским сообществом. И мы видим, что и октябрьское решение по ставке, и те автономные факторы, связанные с регуляторикой, которые сильнее стали ограничивать банки в способности наращивать кредитный портфель, значимо сдвинули планы по наращиванию кредитных портфелей как на стороне банков, так и на стороне заемщиков", - сказал он.

"В оперативных данных на 15 декабря по денежно-кредитной статистике, которую мы не публикуем, мы видим значительное замедление (кредитной активности - ИФ) и по сравнению с ноябрьскими цифрами, и даже по сравнению с теми периодами, когда инфляция находилась вблизи 4%", - отметил Заботкин.