Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

Это необходимо для возвращения инфляции к цели

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Принятые Банком России меры должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, но для ее возвращения к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменения ключевой ставки", - сказала она.

Она отметила, что ЦБ необходимо время, чтобы оценить устойчивость замедления кредитования. Регулятор оценит целесообразность повышения ставки в феврале 2025 года.

Вместе с тем Набиуллина предупредила, что из-за отклонения траектории инфляции от цели ЦБ все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий.