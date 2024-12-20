Поиск

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

Это необходимо для возвращения инфляции к цели

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Принятые Банком России меры должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, но для ее возвращения к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменения ключевой ставки", - сказала она.

Она отметила, что ЦБ необходимо время, чтобы оценить устойчивость замедления кредитования. Регулятор оценит целесообразность повышения ставки в феврале 2025 года.

Вместе с тем Набиуллина предупредила, что из-за отклонения траектории инфляции от цели ЦБ все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля

Набиуллина подумает об улучшении коммуникации с рынком по решениям ЦБ по ставке

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Биткойн упал ниже $100 тыс. и продолжает дешеветь

Акции и расписки девелоперов взлетели на 9-13% на решении ЦБ по ставке

Отклонение экономики России вверх от сбалансированного роста остается значительным

Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку

Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку
Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии120 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5579 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });