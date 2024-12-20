ЦБ РФ удивил рынок решением не менять ставку, увидев "перелет жесткости" ДКУ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял неожиданное для рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки (+2 п.п. в июле, +1 п.п. в сентябре и +2 п.п. в октябре).

Аналитики были уверены в том, что несмотря на растущее давление извне, ЦБ РФ выдержит линию и на последнем в году заседании совета продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. При этом оценки шага повышения ставки, в основном сходясь в точке 23%, все же различались - в прогнозах экспертов фигурировали варианты как еще более жесткие (24% и даже 25%), так и мягкие. Вариант с неизменностью ставки встречался в прогнозах крайне редко и упоминался в качестве маловероятного.

ЦБ прямо указывал на возможность декабрьского повышения ставки по итогам заседания в октябре, и подтверждал этот сигнал впоследствии, правда, оговаривая (как и перед прошлым советом директоров, когда ставка была повышена сразу на 2 п.п.), что решение не предопределено. Развитие ситуации между двумя заседаниями не давало оснований рассчитывать на нехарактерную мягкость регулятора: хотя эпизод резкого ослабления рубля оказался достаточно краткосрочным, а "перегретые" темпы роста кредитования наконец начали замедляться, инфляция и инфляционные ожидания оставались высокими. По последним данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%, то есть обновленный в октябре прогноз ЦБ на год (8-8,5%) остался далеко позади за две недели до конца года. Годовая инфляция на 16 декабря, как следует из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 9,50% с 9,32% на 9 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. Ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.

Неожиданное для аналитиков решение ЦБ в первом абзаце своего заявления аргументировал так: "Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос".

Крупные российские бизнесмены и компании, подводя итоги года и строя планы на 2025 г., все чаще говорят о сдерживающем влиянии жесткой денежно-кредитной политики. Высокая ставка была одной из тем на недавней встрече президента Владимира Путина с "активом" предпринимателей, этот вопрос звучал и на его итоговой пресс-конференции за день до совета директоров ЦБ. Путин заявил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина не сообщает ему, какой будет ключевая ставка. "Она сама, наверно, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение", - отметил он, выразив надежду, что решение "будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня".

Сигнал о будущей направленности ДКП в октябре звучал так: "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)".

Новый сигнал остался ястребиным по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП.

"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - сказано в заявлении.

Декабрьское заседание совета директоров ЦБ по ДКП - не опорное, то есть в этот раз регулятор не публикует среднесрочный макроэкономический прогноз. В 15:00 пройдет традиционная пресс-конференция председателя Банк России, резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ опубликует 28 декабря.