Что произошло за день: пятница, 20 декабря

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, ракетный удар по Рыльску, режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям большинства аналитиков. Ранее ЦБ прямо указывал на возможность декабрьского повышения ставки. Для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий, заявила Эльвира Набиуллина. На фоне решения Банка России рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом.

- Шесть человек, включая ребенка, погибли при ракетной атаке на Рыльск в Курской области. За медицинской помощью обратились девять человек.

- В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности в связи с увеличением уровня воздушной опасности.

- Совет Федерации одобрил законы о специальных счетах иноагентов для авторских отчислений и иных платежей, о запрете на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка и о повышении штрафов за нарушения ПДД с 2025 года. Также сенаторы одобрили закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций.

- С пляжей Черноморского побережья собрали более 4 тысяч тонн грунта, загрязненного после крушения танкеров.

- Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок.

- ПАО "МТС" объявило о мерах по оптимизации затрат. Компания, в частности, откажется от высокозатратных M&A, реформирует корпоративную структуру и проведет оптимизацию, которая затронет менее 2% сотрудников группы.

- ISU разрешил россиянам и белорусам участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.