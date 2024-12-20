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Ставки по ипотеке в США поднялись до прошлогоднего уровня

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США за прошедшую неделю выросли и вернулись на прошлогодний уровень.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,72% годовых по сравнению с 6,6% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,67%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,92% годовых против 5,84% неделей ранее и 5,95% год назад.

"По большей части ставки по ипотеке колебались между 6% и 7% в последние 12 месяцев, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении. - Покупатели жилья медленно переваривают эти более высокие ставки и постепенно готовы продвигаться вперед с покупкой дома".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries на закрытие торгов в четверг составляла 4,575% годовых по сравнению с 4,334% неделей ранее.

США Freddie Mac
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