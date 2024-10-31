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Ставки по ипотеке в США достигли максимума с августа

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США увеличились по итогам пятой недели подряд и достигли самого высокого уровня с начала августа.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,72% годовых по сравнению с 6,54% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,76%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,99% годовых против 5,71% неделей ранее и 7,03% год назад.

"С учетом нескольких потенциально переломных моментов, которые произойдут в течение ближайшей недели, включая отчет о занятости, президентские выборы и заседание Федеральной резервной системы, мы можем ожидать, что ставки по ипотеке останутся нестабильными", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении.

Однако он полагает, что несмотря "на сохранение неопределенности стоимость ипотеки, похоже, близка к пику, и не ожидается, что ставки достигнут максимума, который мы видели в начале этого года".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в четверг составляет 4,295% годовых по сравнению с 4,217% неделей ранее.

США
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