В США ставки по ипотеке продолжили подъем

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США продолжили подъем и находятся на максимуме с июля 2024 года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам 9 января составляла 6,93% годовых по сравнению с 6,91% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,66%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 6,14% годовых против 6,13% неделей ранее и 5,87% год назад.

"Сохраняющаяся крепость экономики оказала повышательное давление на ставки по ипотеке и наряду с высокими ценами на жилье продолжает негативно влиять на доступность жилья", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries на торгов в пятницу достигла 4,7% годовых по сравнению с 4,576% в конце прошлого года.

Базовая ставка Федрезерва была снижена на 1 процентный пункт с середины сентября, но доходность 10-летних гособлигаций изменилась в другом направлении, поднявшись примерно на такую же величину, пишет MarketWatch.

"Когда ФРС начала опускать ставки, мы ожидали 10 понижений в общей сложности, - отмечает главный экономист FHN Financial Крис Лоу. - Теперь рынок ожидает всего шесть снижений, включая четыре, которые уже были".