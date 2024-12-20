Банк России зафиксировал признаки охлаждения в ряде отраслей экономики

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в экономике начинает постепенно меняться, компании оптимизируют свои инвестиционные программы, планы по заимствованиям, в ряде секторов появились признаки охлаждения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

"В октябре и ноябре экономическая активность оставалась высокой. Ее поддерживал рост внутреннего спроса, в том числе потребительского. Во многом это результат накопленных эффектов бюджетного стимула, высокой кредитной активности в предыдущие месяцы и возросших доходов населения", - отметила она.

При этом Набиуллина заявила, что оперативные индикаторы "указывают на то, что ситуация постепенно меняется, в частности компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год".

"По данным наших территориальных подразделений, есть признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях", - сказала глава ЦБ.

Кроме того, по ее словам, "появились предприятия, которые снизили спрос на рабочую силу".

"В результате этого усиливается переток сотрудников из одних отраслей в другие, где по-прежнему есть значительный дефицит трудовых ресурсов. Этот процесс ведет к ослаблению давления на рынке труда", - отметила она.