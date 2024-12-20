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ЦБ в феврале оценит достаточность достигнутой жесткости денежно-кредитных условий

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Оценка эффекта от достигнутой жесткости денежно-кредитных условий потребует времени, на следующем заседании совета директоров по ставке Банк России будет определять, достаточно ли ее или нужно вернуться к обсуждению повышения ставки, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий, и в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий. Нам потребуется некоторое время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости. И в феврале мы будем выбирать из двух возможных решений: либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, который принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

"Мы исходим из необходимости обеспечения ценовой стабильности в разумно короткие сроки и будем предпринимать все необходимые для достижения этой цели действия", - отметила Набиуллина.

По ее словам, на заседании в пятницу рассматривались три варианта: неизменность ставки, повышение до 22% и повышение до 23%. "И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас. С одной стороны, это высокая инфляция и возросшие инфляционные ожидания, но, с другой стороны, уже очень сильное замедление кредитной активности, которое видно и в данных за ноябрь, и за первую половину декабря. Дополнительной жесткости денежно-кредитных условий из-за ограничений со стороны предложения капитала, которые вызваны нормализацией банковского регулирования и свидетельством замедления спроса", - пояснила председатель ЦБ.

"По итогам обсуждения совет директоров счел, что с точки зрения вперед смотрящей политики более весомым сигналом является замедление роста кредита", - отметила Набиуллина.

По ее словам, если это суждение получит подтверждение к февральскому заседанию, то можно будет утверждать, что требуемая жесткость денежно-кредитных условий достигнута.

Решение совета директоров о сохранении ставки стало неожиданным для рынка. Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых. При этом некоторые эксперты не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля. Отдельные аналитики не исключали повышения ставки до 22%. Вариант сохранения ставки на уровне 21% встречался в прогнозах аналитиков крайне редко и считался маловероятным.

Хроника 16 февраля – 20 декабря 2024 годаСтавка ЦБ РФ
Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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