В ЦБ увидели риски чрезмерно быстрого замедления кредитования

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ставки банков по депозитам и кредитам в ноябре-декабре поднялись гораздо выше, чем предполагал уровень ключевой ставки Банка России в 21%, сильно повлияв на кредитную активность. Есть риски, что замедление кредитования может быть более стремительным, чем нужно регулятору для возвращения инфляции к цели, заявил "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"Как только у нас появились оперативные данные по кредитованию в ноябре, мы их тут же обнародовали в ближайшем по дате публикации информационно-аналитическом материале. Мы, кстати, такого раньше не делали. Как мне кажется, участники рынка недостаточное внимание уделили этому материалу и этим цифрам. А тенденции продолжили оперативно нарастать. Мы получали в течение декабря все больше и больше подтверждений ужесточения денежно-кредитных условий, вплоть до пятничного решения", - сказал он.

По данным ЦБ, корпоративный портфель банков в ноябре вырос всего на 0,8% против 2,3% в октябре, что соответствует среднему историческому уровню за 2018-2021 годы.

В числе причин ценового ужесточения денежно-кредитных условий Ганган назвал необходимость соблюдения крупнейшими банками норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), повышение требований к капиталу и возросшую за последнее время оценку стоимости рисков на заемщика банков.

"Вероятно, некоторые банки чересчур оптимистично оценили свои возможности оперативно выйти из регуляторных послаблений, которые ЦБ вводил в 2022 году и выход из которых впоследствии анонсировал. Здесь несколько историй. Одна из них - это про норматив краткосрочной ликвидности. Необходимость самостоятельно соблюдать этот норматив существенно усилила конкуренцию банков за депозиты корпоративных клиентов. В итоге с октября резко начали расти ставки по депозитам юрлиц даже на самые короткие сроки, включая овернайт. В ноябре ситуация только усугубилась, и банки были готовы платить отдельным крупным корпоративным клиентам по депозитам на короткие сроки по ставке ключевая плюс 2 процентных пункта (п.п.) или даже выше. В результате трансфертные кривые банков из-за возросшей премии за ликвидность оторвались вверх от ставок денежного рынка, ушли вверх и спреды для плавающих ставок", - заявил глава департамента ЦБ.

Рост процентных ставок был усилен анонсированным повышением надбавок к достаточности капитала.

"Теперь банки вынуждены более экономно использовать свой капитал и закладывать в конечные ставки для заемщиков более высокие премии за использование собственного капитала. Добавьте к этому возросшую за последнее время оценку банками стоимости рисков на заемщика. Это тоже закладывается в ставки по кредитам. И мы получаем, что за два последних месяца стоимость заимствований для корпоративных заемщиков выросла из-за автономных факторов минимум на 2-3 п.п.", - отметил Ганган.

В последние недели ЦБ получал информацию, что намерения банков по наращиванию кредитного портфеля на следующий год уточняются "в существенно меньшую сторону", заявил он.

"Тот текущий рост цен, который мы сейчас с вами наблюдаем, это результат факторов, которые складывались в течение большей части этого года. (...) Но важно понимать, как эти факторы будут развиваться дальше, и как они повлияют на динамику цен в будущем. И здесь мы возвращаемся к пятничному решению, к прозвучавшим аргументам. Кредит начинает замедляться, при этом есть риски того, что это замедление может быть более стремительным, чем нам нужно для возвращения инфляции к цели", - заявил Ганган.