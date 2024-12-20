Новая правкомиссия Новака будет изучать последствия ДКП Банка России для отраслей

Комиссия также будет определять, в какой ситуации какие меры господдержки нужны

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Решение Банка России сохранить ставку на 21% является сбалансированным и позволяет проследить, как уже произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики сказывается на экономике, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, анализом эффектов ДКП и балансированием мер господдержки займется новая правительственная комиссия во главе с вице-премьером Александром Новаком.

По словам Шохина, на прошедшей 16 декабря встрече крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным представители РСПП как раз высказывали мнение, что ключевая ставка на уровне 21% уже начинает сказываться на динамике как корпоративного, так и розничного кредитования, и "было бы неплохо посмотреть на возможности адаптации промышленности и экономики в целом к высокой ставке".

20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на текущем уровне - 21%, отметив, что "произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке" (когда она была повышена сразу на 200 процентных пунктов с 19%). При этом банк пообещал оценить целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании (назначено на 14 февраля) "с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции".

Глава РСПП считает, что временной лаг для оценки дальнейших шагов по ставке мог бы быть больше: "Мы вообще-то считали, что и до апреля можно было бы подождать".

Несколько месяцев необходимы не только для того, чтобы проанализировать эффективность ставки и других, регуляторных, инструментов ЦБ, но и для того, чтобы правительство могло сформировать "схему сбалансированного бюджетного импульса". "Центральный банк дает понять, что иногда чрезмерное льготирование тех или иных проектов может провоцировать инфляцию", - напомнил Шохин. Теперь, до следующего заседания совета директоров ЦБ, у кабмина есть время решить, "какие отрасли, предприятия и так далее поддерживаются в этих условиях", сказал он.

По мнению РСПП, продолжать поддержку необходимо, прежде всего, тех проектов, которые уже запущены и реализуются с помощью различных механизмов господдержки (СПИК, СЗПК, Фабрика проектного финансирования, ФРП и др.). Кроме того, надо проанализировать на предмет целесообразности господдержки цепочки поставок и положение не только крупных холдингов, но и средних и малых компаний-поставщиков. "Нужно прослеживать по наиболее чувствительным позициям товарным и так далее, смотреть цепочки", - сказал Шохин, добавив, что для этого ранее был сформирован перечень системообразующих предприятий. Сейчас, считает глава РСПП, можно было рассмотреть критерии попадания компаний в этот перечень, который, возможно, стал слишком большим.

Анализом ситуации в отраслях и на отдельных предприятиях в текущих экономических условиях займется специальная правкомиссия под председательством Новака, решение о создании которой было принято после встречи бизнеса и президента.

"Одним из конкретных результатов этого совещания было решение президента создать правительственную комиссию во главе с Александром Новаком, который будет case by case смотреть еще ситуацию. Но это case by case должно базироваться на достаточно прозрачных и жестких критериях отбора для поддержки", - сказал Шохин. Предполагается, что заседания правкомиссии будут проводиться раз в месяц.

Кроме того, продолжает действовать рабочая группа РСПП и Банка России, в которой ЦБ представляет зампред Алексей Заботкин.

"В целом, мне кажется, сейчас вырисовывается механизм взаимодействия бизнеса, правительства и регуляторов, Центрального банка", - заключил Шохин.