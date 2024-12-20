Трамп пообещал Евросоюзу пошлины, если ЕС не увеличит закупки нефти и газа у США

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.

"Я сказал Евросоюзу, что они должны восполнить их огромный дефицит в торговых отношениях с США крупномасштабными закупками нефти и газа. Иначе его ждут сплошные пошлины", - написал он в соцсети Truth Social.

Ранее он сообщал, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.