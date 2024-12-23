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Brent подорожала до $73,27 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

К 8:20 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,45%), до $73,27 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,06 (0,1%), до $72,94 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,38 (0,55%), до $69,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,08 (0,1%), до $69,46 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,9%.

В понедельник трейдеры оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути. В противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом, заявил Трамп.

"Угрозы и риторика Трампа на международной арене в данный момент - это в основном просто шум для нефтяных рынков, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Учитывая низкую активность торгов и отсутствие мощных рыночных сигналов, я ожидаю сохранения бокового тренда на рынке до конца года".

Эксперты Haitong Futures, обзор которых цитирует в понедельник The Wall Street Journal, отмечают, что опубликованные в пятницу статданные из США показали более слабый, чем ожидалось, рост ключевого для Федеральной резервной системы индикатора инфляции (индекс PCE). Это несколько ослабило опасения инвесторов в отношении резкого замедления темпов смягчения политики американским ЦБ, говорится в обзоре Haitong.

Brent WTI США Рождество Панамский канал Дональд Трамп ФРС
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