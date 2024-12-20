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SoftBank купит недвижимость в Осаке за $635 млн для создания ЦОД

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Corp. планирует купить промышленную недвижимость в Осаке примерно за 100 трлн иен ($635 млн) для того, чтобы создать большой центр обработки данных (ЦОД) для приложений искусственного интеллекта, сообщает Dow Jones.

Центр планируется построить на территории бывшего завода Sharp Corp. по производству дисплеев. Он расположится на площади 450 тыс. кв. метров, что составляет около 60% всей территории предприятия.

Первоначально потребляемая мощность центра будет составлять около 150 МВт. Условия сделки предполагают, что в течение четырех лет подача электроэнергии на объект должна быть увеличена до около 250 МВт.

SoftBank заявила, что будет использовать центр обработки данных для разработки генеративного искусственного интеллекта и сопутствующих проектов, а также предоставит доступ к нему другим компаниям и университетам.

Ожидается, что ЦОД начнет работу в 2026 году.

SoftBank Sharp Corp Осака Япония
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