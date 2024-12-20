Решетников назвал "крайне сбалансированным" решение ЦБ не менять ставку

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Решение совета директоров ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% является сбалансированным, учитывая уже происходящее охлаждение экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы понимаем ту аргументацию, которая лежала в основе принятия этого решения. Мы разделяем эти цифры, понимаем, что охлаждение экономики идет, что оно идет достаточно активно", - сказал он журналистам.

При этом министр назвал охлаждение экономики достаточно "быстро происходящим процессом", отметив, что "эти процессы могут зайти достаточно далеко" прежде, чем отразятся в официальной статистике.

"В текущем варианте не нам оценивать, но такое крайне сбалансированное решение", - прокомментировал Решетников итоги совета директоров ЦБ.

Он добавил, что параллельно правительство и ЦБ ведут работу по балансированию мер господдержки, инвестиционных процессов и других факторов, влияющих на уровень инфляции.

"У нас с Банком России есть целый комплекс совместных мер, которые касаются и изменения подхода к льготным программам, скажем так, в жёстком мониторинге и понимании, насколько мы своей политикой субсидирования процентных ставок влияем на денежно-кредитную политику. Мы сейчас наладили полный мониторинг и обмен информацией и готовимся к поэтапному изменению распределения риска в этой связи. Второе направление нашей совместной работы - это вопросы кредитования госкомпаний и понимание, как кредиты распределяются в экономике с тем, чтобы частному сектору по максимуму доставалось кредитов. И плюс уже та работа правительства антиинфляционная, которая есть, например, таможенно-тарифная политика, которую мы последнее время достаточно большим пакетом приняли и принимаем ещё", - сказал министр.

В пятницу совет директоров ЦБ принял неожиданное для рынка решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне - 21% (консенсус предусматривал повышение до 23%), отметив, что "произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке" (когда она была повышена сразу на 200 процентных пунктов с 19%). При этом ЦБ пообещал оценить целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании (назначено на 14 февраля) "с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции".