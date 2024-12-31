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Трансляции "Щелкунчика" Большого театра прошли в 150 городах РФ и за рубежом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Более 500 сеансов балета "Щелкунчик" Государственного академического Большого театра прошли в 150 городах России, ОАЭ, Армении и Белоруссии, сообщили во вторник в Минкультуры РФ.

"30 декабря и 31 декабря балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно было увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах по всей стране. 31 декабря за дирижерский пульт встал сам маэстро Валерий Гергиев (...) Всего в России и за рубежом прошло более 500 сеансов - балет показали более 300 кинотеатров в 150 городах, включая Дубай, Ереван, Минск и Гродно", - рассказали в министерстве.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году.

Большой театр Щелкунчик Минкультуры РФ
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