Трансляции "Щелкунчика" Большого театра прошли в 150 городах РФ и за рубежом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Более 500 сеансов балета "Щелкунчик" Государственного академического Большого театра прошли в 150 городах России, ОАЭ, Армении и Белоруссии, сообщили во вторник в Минкультуры РФ.

"30 декабря и 31 декабря балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно было увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах по всей стране. 31 декабря за дирижерский пульт встал сам маэстро Валерий Гергиев (...) Всего в России и за рубежом прошло более 500 сеансов - балет показали более 300 кинотеатров в 150 городах, включая Дубай, Ереван, Минск и Гродно", - рассказали в министерстве.

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году.