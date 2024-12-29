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Трансляцию "Щелкунчика" Большого театра проведут в российских парках

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Трансляция балета Государственного академического Большого театра "Щелкунчик" П.И. Чайковского состоится 31 декабря в парках Москвы и Казани, 6 января спектакль покажут в парках "Россия - Моя история" в Волгограде, Махачкале, Мелитополе, Москве, Пятигорске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Твери, Уфе, Челябинске и Якутске, сообщили в пресс-службе Большого театра.

"Легендарный балет и праздничное настроение ждут вас в садах имени Баумана и "Эрмитаж", "Бабушкинском" парке, в парках "Ангарские пруды", "Ходынское поле" и 50-летия Октября, где 31 декабря в 20:00 можно будет увидеть балет "Щелкунчик" в трансляции из Большого театра", - сообщили в театре.

Также трансляция состоится на медиафасаде Московского концертного зала "Зарядье". В это же время в Казани спектакль будет показан в парке "Черное озеро".

Балет "Щелкунчик" - главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на исторической сцене в 1966 году.

Большой театр П.И. Чайковский Щелкунчик
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