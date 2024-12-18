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Большой театр начал продажу билетов на январские показы "Щелкунчика"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Большой театр открыл продажу билетов на январские представления балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского, минимальная стоимость билета "полной категории" на дневной спектакль составит 2,5 тыс. рублей, максимальная стоимость билета в партер составит 25 тыс. рублей.

"Большой театр открыл продажу билетов на январские представления балета "Щелкунчик" (...) Обращаем особое внимание на стоимость билетов: на дневные спектакли она ровно в 2 раза ниже, чем на вечерние", - сообщили в театре.

Так, минимальная стоимость билета "полной категории" на дневной спектакль составляет 2500 рублей; максимальная стоимость билета в партер - 25000 рублей. На вечерний спектакль минимальная стоимость билета составит 5000 рублей; максимальная стоимость места в партере - 50000 рублей.

На сайте можно приобрести билеты на спектакли 3 (12:00 и 19:00), 4 (12:00 и 19:00), 5 (12:00 и 19:00), 7 (12:00 и 19:00), 8 (12:00 и 19:00), 10 (19:00), 11 (12:00 и 19:00) и 12 (12:00 и 19:00) января.

Также для покупки доступны билеты по "специальной программе": "Места низкой ценовой категории", "60 плюс" - по стоимости 2500 рублей на утренние спектакли; 5000 рублей - на вечерние, "Молодежный (14 - 22)" - по стоимости 700 рублей на утренние спектакли; 1250 рублей - на вечерние.

В этом году ГАБТ принял решение о продаже билетов на "Щелкунчика" на сайте театра, в кассах приобрести билет невозможно. В прошлые годы билеты на спектакль продавались в кассах театра, что приводило к образованию многочасовых очередей.

Большой театр ГАБТ Щелкунчик
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