Поиск

Умер кинорежиссер Дэвид Линч

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Умер кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч, сообщает Variety со ссылкой на сообщение его семьи в соцсети. Ему было 78 лет.

КультураЛинч: великий и ужасныйЛинч: великий и ужасныйЧитать подробнее

"Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра, - говорится в сообщении. - Но, он бы на это сказал: смотрите не на дырку, а на бублик".

В августе 2024 года Линч сказал журналистам, что у него диагностировали хроническое заболевание - эмфизему легких, которая мешает ему работать и приковала его к дому.

Линч начинал карьеру как художник, автор анимационных фильмов. Заметным его успехом стала картина "Человек-слон" (The Elephant Man) 1980 года, получившая восемь номинаций на "Оскара". Среди наиболее известных его работ фильмы "Синий бархат" (Blue Velvet), "Шоссе в никуда" (Lost Highway) и "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive), а также сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).

В 2019 году Дэвид Линч был удостоен почетного "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе, в 2006 году - почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. За лучшую режиссуру на "Оскара" его выдвигали трижды. Во Франции он получил два "Цезаря" за лучший иностранный фильм и приз Каннского фестиваля лучшему режиссеру за "Малхолланд Драйв".

Дэвид Линч США Оскар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Создатели "Бруталиста" и "Конклава" стали обладателями "Золотых глобусов"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2109 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });