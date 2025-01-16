Умер кинорежиссер Дэвид Линч

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Умер кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч, сообщает Variety со ссылкой на сообщение его семьи в соцсети. Ему было 78 лет.

"Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра, - говорится в сообщении. - Но, он бы на это сказал: смотрите не на дырку, а на бублик".

В августе 2024 года Линч сказал журналистам, что у него диагностировали хроническое заболевание - эмфизему легких, которая мешает ему работать и приковала его к дому.

Линч начинал карьеру как художник, автор анимационных фильмов. Заметным его успехом стала картина "Человек-слон" (The Elephant Man) 1980 года, получившая восемь номинаций на "Оскара". Среди наиболее известных его работ фильмы "Синий бархат" (Blue Velvet), "Шоссе в никуда" (Lost Highway) и "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive), а также сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).

В 2019 году Дэвид Линч был удостоен почетного "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе, в 2006 году - почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. За лучшую режиссуру на "Оскара" его выдвигали трижды. Во Франции он получил два "Цезаря" за лучший иностранный фильм и приз Каннского фестиваля лучшему режиссеру за "Малхолланд Драйв".