Дэвид Линч удостоился почетного "Оскара"

Дэвид Линч - американский кинорежиссёр, музыкант, сценарист, художник, фотограф. Является представителем американского независимого кинематографа. Получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" (1990) за "Дикие сердцем" и премию за лучшую режиссуру (2001) за "Малхолланд Драйв", также удостоен "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2006).

В фильмографии Линча всего 10 полнометражных фильмов, каждый из которых стал событием в кинематографе. Среди работ Линча - "Слон", "Синий бархат", "Простая история". Наибольшую популярность у широкой публики Линч приобрел после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks) в 1990-1991, продолженного позднее еще в двух сезонах.

Лина Вертмюллер - итальянский режиссер (родилась в 1926 году) - начинала карьеру как ассистент режиссера у Федерико Феллини, сняла свыше 20 фильмов, в том числе: "На этот раз поговорим о мужчинах", "Фильм о любви и анархии", "Паскуалино". Семь красоток".

Уэс Стьюди - американский киноактер, индеец из племени чероки. Снимался в голливудских лентах: "Последний из могикан", "Схватка", "Танцы с волками", "Джеронимо американская легенда", "Недруги" и др.

Джина Дэвис - американская киноактриса, обладатель Оскара за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Турист поневоле". Снималась также в лентах: "Тутси", "Долгий поцелуй на ночь", "Тельма и Луиза". Последняя принесла актрисе мировую славу.