Дэвид Линч снимется в новом фильме Стивена Спилберга

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга "Фабельманы", сообщает Variety.

О том, какую роль исполнит Линч, пока не сообщается. Режиссеры впервые будут сотрудничать в работе над фильмом.

Сюжет "Фабельманов" также пока не раскрывается, однако известно, что в фильме появятся Мишель Уильямс, Пол Дано и Джадд Херш. Премьера фильма запланирована на 23 ноября - это канун Дня благодарения.

Линч известен, в частности, по фильмам "Человек-слон", "Шоссе в никуда", "Малхолланд Драйв", а также по сериалу "Твин Пикс". Он также появлялся в кадре. В частности, в "Твин Пиксе" сыграл роль Гордона Коула - начальника агента ФБР Дейла Купера, а в фильме Джона Кэрролла Линча "Счастливчик" он появился в роли Говарда - владельца пропавшей черепахи по имени Президент Рузвельт.