Русский музей в дни ПМЭФ представит масштабную выставку авангарда

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Русском музее в июне откроется выставка "Наш авангард" сообщила журналистам гендиректор учреждения Алла Манилова. Экспозиция откроется в дни Петербургского экономического форума (18-21 июня), она получила статус официальной выставки ПМЭФ-2025. Посмотреть ее можно до января 2026 года (включительно).

"Русский музей обладает самой полной и крупной коллекцией русского авангарда в мире. Все столпы у нас представлены: Малевич, Кандинский, Матюшин, Гончарова, Ларионов. Но Русский музей никогда в своей постоянной экспозиции не показывает эту коллекцию. Как правило, авангард путешествовал за рубежом, это были выездные выставки. В этом смысле выставка "Наш авангард", конечно, будет абсолютно этапной и судьбоносной для Русского музея и Петербурга", - сказала Манилова.

По ее словам, в экспозиции представят более 400 работ. В основном это будет коллекция Русского музея, небольшим количеством полотен поделятся музеи-партнеры.

"Мы пригласили выдающегося архитектора и крупного специалиста по экспозиционной деятельности Юрия Аввакумова из Москвы, который работает с авангардом как экспозиционер-куратор и архитектор более чем с каким-либо другим направлением, он наиболее мощный профессионал в стране в этой области. Он с радостью невероятной работает сейчас над этой выставкой вместе с нашими кураторами, представителями научной части Русского музея", - отметила Манилова.

"Интерфаксу" она уточнила, что выставка расположится в непривычном для посетителей месте - на втором этаже корпуса Бенуа.

"Он (этаж - ИФ) такой сиротливый, давно пора было сделать реэкспозицию. С авангарда и начнем аккуратное, научное, в петербургском стиле деликатное, очень продуманное, без наскоков обновление постоянной экспозиции. (...) Начнем с того, что выставка закончится, а авангард в этом пространстве второго этажа Бенуа останется. А образовавшиеся пустоты на стене мы легко заполним собственной коллекцией грандиозной, которая не вся будет востребована на выставке. У нас больше произведений, чем требуется для выставки", - сказала гендиректор музея.