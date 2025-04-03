Песков назвал нормальным явлением интерес компаний из США к участию в ПМЭФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Интерес американских компаний к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) является нормальным явлением, он не прекращался и в прошлые годы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано об этом говорить, это первое. Второе, зарубежные компании из Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят "публичить" свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения "Росконгресса" о том, что компании из США планируют участвовать в ПМЭФ-2025.

Песков отметил, что ПМЭФ "открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием". "Считаем, что потенциал очень широкий, Россия - это интересный, привлекательный рынок, поэтому это вполне нормальное явление. Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами", - подчеркнул представитель Кремля.