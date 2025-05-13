В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Эпиграфом к экспозиции станет единственный в России холст Жан-Мишеля Баскии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Музее русского импрессионизма летом откроется выставка "Русские дикие", на которой будут представлены более ста экспонатов - работы Луи Вальта, Анри Ле Фоконье, Анри Матисса, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Петра Кончаловского и Марка Шагала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Эпиграфом к экспозиции станет работа американского граффити-художника Жан-Мишеля Баскии из собрания Государственного Русского музея - единственный в России холст этого неоэкспрессиониста 1980-х годов.

"Выставка "Русские дикие", название которой отсылает к статье Давида Бурлюка для альманаха "Синий всадник", объединит произведения французских фовистов Анри Матисса, Отона Фриеза, Альбера Марке - и бунтарей-экспериментаторов, с помощью цвета менявших облик отечественного искусства 1900-1910-х годов: Ильи Машкова, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой и других", - сообщили в музее.

Выставка, созданная совместно с Государственный музеем изобразительных искусство имени Пушкина, будет открыта для посетителей с 18 июня по 28 сентября.

Как напомнили в пресс-службе, "дикими" критик Луи Воксель назвал участников парижского Осеннего салона 1905 года, бросивших вызов классической традиции и шокировавших публику грубыми формами, пренебрежением к законам перспективы, а главное - дерзкими красками, которые "буквально взрывались светом".

"Кураторы выставки (...) собрали самые "дикие" эксперименты с палитрой, формой и живописной плоскостью, которые продемонстрируют, как по-разному символисты, сезаннисты и неопримитивисты в России трактовали идеи европейского авангарда: находки французских фовистов и немецких экспрессионистов групп "Мост" и "Синий всадник", - уточнили в музее.

В экспозиции будут представлены работы Луи Вальта и Анри Ле Фоконье, а также "Просушка парусов" Андре Дерена, участвовавшая в Осеннем салоне 1905 года, и "Испанка" Анри Матисса, которая впервые после гастролей в Париже и Санкт-Петербурге покинет постоянную экспозицию ГМИИ им. А.С.Пушкина. Далее разделы экспозиции будут посвящены русскому искусству: это "Дикий импрессионизм", "Дикий символизм", "Примитивизм". Посетители увидят, как интерес к цвету захватил символистов Павла Кузнецова и Мартироса Сарьяна и называвших себя импрессионистами Давида Бурлюка и Николая Кульбина. Особое внимание будет уделено участникам выставки "Бубновый валет" - неопримитивистам Михаилу Ларионову и Наталии Гончаровой и сезаннистам Илье Машкову и Петру Кончаловскому, которые черпали вдохновение в иконописи и народном искусстве, а также обращались к традициям Востока. Отдельный раздел - "Парижачьи" - объединит работы Марка Шагала, Николая Тархова, Натана Альтмана, знакомившихся с новой живописью в непосредственной близости к фовистам, в столице Франции.

Всего на выставке будет представлено 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей России, в том числе из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Дальневосточного художественного музея, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М.Васнецовых, Нижегородского государственного художественного музея, Серпуховского историко-художественного музея, Государственного музея-заповедника "Ростовский кремль".