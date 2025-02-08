Работы 70 мастеров представят на масштабной выставке русского импрессионизма

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Выставка "Изображая воздух. Русский импрессионизм" откроется в Музее русского импрессионизма с 14 февраля, в экспозицию войдут произведения 70 мастеров, которые позволят увидеть масштаб и распространение этого явления в отечественной художественной культуре рубежа XIX — XX веков.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в экспозицию вошли произведения мастеров "от Константина Коровина, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря до Петра Кончаловского и Ильи Машкова", которые, "как отдельные мазки, соберутся в единую картину и позволят представить, насколько масштабным и распространенным было это явление в отечественной художественной культуре рубежа XIX — XX веков".

Выставка, как уточнили в музее, познакомит с ключевыми чертами импрессионистической стилистики и подчеркнет ее национальные особенности.

Откроют экспозицию полотна, "изображающие воздух" и выявляющие природу света. Следом за ними будет представлена работа живописцев с цветом. Отдельное внимание будет уделено этюдам Исаака Левитана, Леонида Пастернака, Леонарда Туржанского, впервые приравненным импрессионистами к самостоятельному произведению. Продолжением этого раздела станут пленэрные композиции Виктора Борисова-Мусатова, Николая Тархова и Давида Бурлюка. Практике импрессионизма будет посвящен и блок "Мастерская", где зритель сможет попасть в учебные классы Академии художеств и МУЖВЗ.

"На трех этажах музея будут собраны более 150 произведений из 75 государственных и частных собраний со всей страны от Калининграда до Владивостока и Хабаровска: Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых, а также из собственной коллекции музея", - добавили в пресс-службе.