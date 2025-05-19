Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался на 84-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

"На 84-м году жизни скончался народный артист СССР Юрий Владимиров, выдающийся танцовщик, солист балетной труппы Большого театра и педагог-репетитор. Руководство и коллектив Большого скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года. Советский и российский артист балета, педагог. Народный артист СССР (1987). В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (сейчас Московская академия хореографии). В 1962-1987 годах был солистом Большого театра. С 1987 года - педагог-репетитор Большого театра.