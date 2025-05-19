Поиск

Умер танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался на 84-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

КультураУмер хореограф и балетмейстер Юрий ГригоровичЧитать подробнее

"На 84-м году жизни скончался народный артист СССР Юрий Владимиров, выдающийся танцовщик, солист балетной труппы Большого театра и педагог-репетитор. Руководство и коллектив Большого скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года. Советский и российский артист балета, педагог. Народный артист СССР (1987). В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (сейчас Московская академия хореографии). В 1962-1987 годах был солистом Большого театра. С 1987 года - педагог-репетитор Большого театра.

Хроника 05 января 2019 года – 19 мая 2025 годаУмершие знаменитости
Юрий Владимиров Большой театр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три филиала Пушкинского музея прекратят работу в его составе с 1 января 2026 года

Умершие знаменитости

Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

У "Эксмо" изъяли материалы о книгах Popcorn Books по делу об ЛГБТ-пропаганде

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

Гастроли театра им. Вахтангова в Севастополе отменили из-за выбранного репертуара

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей

Теракт предотвращен на концерте Леди Гаги в Бразилии, собравшем 2,1 млн зрителей
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6389 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2260 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });