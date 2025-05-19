Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета Юрий Григорович умер на 99-м году жизни, сообщил Бахрушинский музей.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Он окончил хореографическое училище, десять лет был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, а затем в 1961—1964 годах — балетмейстером этого театра.

Он был главным балетмейстером Большого театра в 1964—1995 годах, с 2008 года — штатным хореографом Большого.

Григорович - Герой Социалистического Труда (1986), народный артист СССР (1973), лауреат Ленинской премии (1970), двух Государственных премий СССР (1977, 1985), Государственной премии России (2017) и двух премий правительства России, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2017), орденов "За заслуги перед Отечеством" I, II, III степеней и двух орденов Ленина (1976, 1986).

Он был автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Будучи главным балетмейстером Большого театра (1964-1995 гг.), поставил "Щелкунчика" Чайковского (1966), "Спартака" Хачатуряна (1968), "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева (1975), "Ромео и Джульетту Прокофьева (1979), "Золотой век" Шостаковича.