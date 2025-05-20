Прощание с танцовщиком и педагогом Большого театра Владимировым пройдет 22 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом СССР, танцовщиком и педагогом-репетитором Большого театра Юрием Владимировым пройдет 22 мая в Главном фойе исторического здания театра, похоронят артиста на Даниловском кладбище.

"22 мая пройдет отпевание в Храме Иконы Божией Матери "Нечаянная радость" (Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Гоголевская, 2а). Начало в 11:00. Церемония прощания с Юрием Владимировым пройдет в Главном фойе исторического здания Большого театра. Начало в 14:00", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Похороны состоятся на Даниловском кладбище.

Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни. Советский и российский артист балета, педагог, народный артист СССР родился 1 января 1942 года. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (сейчас Московская академия хореографии). В 1962-1987 годах был солистом Большого театра. С 1987 года - педагог-репетитор Большого театра.