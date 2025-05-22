В "Библионочи-2025" приняли участие 1,5 млн человек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Во всероссийской просветительской акции "Библионочь" в этом году приняли участие 1,5 млн человек, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.

"Количество участников нашей самой масштабной акции "Библионочь" растет с каждым годом. В этом году мероприятие стало действительно грандиозным - в нем приняли участие 1,5 млн человек, из которых более 700 тысяч - дети", - сказала Алексеева на пресс-конференции в четверг.

Она отметила, что в этом году события и специальные программы для посетителей подготовили 19 тыс. библиотек - учреждения проводили тематические экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки.

Алексеева напомнила, что в этом году "Библионочь" была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Поэтому в рамках акции в библиотеках были организованы специальные почтовые отделения, где можно было подписать "письмо Победы" или открытку ветеранам и участникам специальной военной операции. Всего участники отправили нашим бойцам более 2,5 тысяч таких писем.