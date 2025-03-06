Поиск

Всероссийская акция "Библионочь" пройдет 26 апреля

Она будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в конце апреля и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля. Ежегодная традиция библиотечного сообщества России состоится уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема этого года - "Свои герои"", - написала она d Telegram.

По словам министра, "акция станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев".

В программу акции, помимо лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов, добавят тематические мероприятия. Участники акции смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти "Бессмертный библиотечный полк".

Также на площадках библиотек организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам специальной военной операции.

В прошлом году, как напомнила министр, в "Библионочи" приняли участие около 1,5 млн человек и 17 тысяч учреждений.

Ольга Любимова Библионочь Минкультуры ВОВ Бессмертный полк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фестиваль "Золотая Маска" вновь будет проходить в Москве

Фестиваль "Золотая Маска" вновь будет проходить в Москве

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Мединский возглавил Союз писателей России

Мединский возглавил Союз писателей России
Умершие знаменитости

Умер голливудский актер Джин Хэкмен

Умер голливудский актер Джин Хэкмен

Фильм "Мечты" стал обладателем главной награды Берлинале

Фильм "Мечты" стал обладателем главной награды Берлинале

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"

Собянин предложил москвичам решить, нужно ли строить новый Большой цирк

Умершие знаменитости

Умер актер Олег Стриженов

Умер актер Олег Стриженов

"Ночь музеев" в этом году пройдет 17 мая

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе354 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5951 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });