Всероссийская акция "Библионочь" пройдет 26 апреля

Она будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в конце апреля и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля. Ежегодная традиция библиотечного сообщества России состоится уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема этого года - "Свои герои"", - написала она d Telegram.

По словам министра, "акция станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев".

В программу акции, помимо лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов, добавят тематические мероприятия. Участники акции смогут поделиться фотографиями и рассказать о своих героях прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти "Бессмертный библиотечный полк".

Также на площадках библиотек организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам специальной военной операции.

В прошлом году, как напомнила министр, в "Библионочи" приняли участие около 1,5 млн человек и 17 тысяч учреждений.