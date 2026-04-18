В России пройдет акция "Библионочь"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Юбилейная всероссийская акция "Библионочь-2026" состоится в субботу, 18 апреля, в рамках акции предусмотрены творческие встречи, лекции, мастер-классы и концерты.

В этом году акция проходит в 15-й раз. Как ранее сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, в Год единства народов России выбрана тема акции - "Единство народов - сила России!". Гостей "Библионочи" ждут книжные выставки и ярмарки, поэтические чтения, тематические экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, концерты и театрализованные представления.

Кроме того, как сообщила министр, в этом году в рамках акции пройдут три масштабных мероприятия: всероссийский онлайн-марафон чтений "Я узнал, что у меня" на разных языках народов России, проект "Кино регионов" с показами документальных и короткометражных фильмов о жизни субъектов страны, а также тематическая викторина, посвящённая традициям, культуре и наследию народов России.

Также состоится поэтический вечер от Союза писателей России.

Торжественное открытие "Библионочи" пройдет в Российской государственной библиотеке.

В 2025 году акция охватила 19 тысяч библиотек по всей стране. В ней приняли участие 1,5 млн человек, из них более 700 тысяч - дети.