"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом 23 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Юбилейная акция "Ночь кино" в этом году пройдет 23 августа, заявили в Минкультуры РФ.

"Юбилейная 10-я "Ночь кино" пройдет по всей стране и за рубежом 23 августа", - сообщили в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что зрителям представят хиты национального кинопроката: "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Пророк. История Александра Пушкина". "Также в год 80-летия Великой Победы особое место в программе займет кинокартина о событиях Великой Отечественной войны - драма "Группа крови"", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году акция впервые вышла на международный уровень: показы прошли в 14 странах БРИКС и СНГ. Общая аудитория в России и за рубежом в прошлом году составила более 800 тысяч человек. Свыше 120 площадок по всей России показали адаптированные версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.