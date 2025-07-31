Поиск

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом 23 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Юбилейная акция "Ночь кино" в этом году пройдет 23 августа, заявили в Минкультуры РФ.

"Юбилейная 10-я "Ночь кино" пройдет по всей стране и за рубежом 23 августа", - сообщили в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что зрителям представят хиты национального кинопроката: "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Пророк. История Александра Пушкина". "Также в год 80-летия Великой Победы особое место в программе займет кинокартина о событиях Великой Отечественной войны - драма "Группа крови"", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году акция впервые вышла на международный уровень: показы прошли в 14 странах БРИКС и СНГ. Общая аудитория в России и за рубежом в прошлом году составила более 800 тысяч человек. Свыше 120 площадок по всей России показали адаптированные версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Завершилась длившаяся 9 лет реставрация иконы "Страшный суд" Музеев Московского Кремля

Завершилась длившаяся 9 лет реставрация иконы "Страшный суд" Музеев Московского Кремля
Умершие знаменитости

Ушел из жизни режиссер Юрий Кара

Ушел из жизни режиссер Юрий Кара
Умершие знаменитости

Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Мороз

Умершие знаменитости

Ушел из жизни режиссер Александр Митта

Ушел из жизни режиссер Александр Митта

Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро

Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро

Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" заработал $318 млн в мировом прокате

Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" заработал $318 млн в мировом прокате
Умершие знаменитости

Скончался актер фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен

Скончался актер фильмов "Убить Билла" и "Бешеные псы" Майкл Мэдсен
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6853 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });