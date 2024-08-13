"Ночь кино" пройдет в России 24 августа

В этом году к акции присоединились 14 стран БРИКС и СНГ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь кино" в девятый раз пройдет в стране 24 августа, зрителям представят фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, сказку "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческую драму "Воздух" Алексея Германа-младшего.

"Уже девять лет подряд мы проводим эту акцию, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока, а с прошлого года присоединились и регионы Донбасса и Новороссии. За это время "Ночь кино" стала настоящим семейным праздником (...) В 2023 году в "Ночи кино" приняли участие более миллиона человек, и я надеюсь, популярность этого кинособытия будет расти и дальше, тем более что в этом году мероприятие впервые выходит на международный уровень", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе министерства.

Она отметила, что в рамках акции кинопоказы проходят не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. "Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы. Приглашаю всех любителей кино присоединиться к нашей культурной акции и поддержать российский кинематограф", - добавила министр.

Акция традиционно приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Помимо России, участие в "Ночи кино" также примут 14 стран БРИКС и СНГ. Фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдавии и Туркменистане. Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем 5 тыс. площадок в России и за рубежом.

Ежегодно для "Ночи кино" выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года - фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед", сказка "По щучьему велению" и военно-историческая драма "Воздух". Вход на все показы в рамках "Ночи кино" - свободный.

Торжественное открытие "Ночи кино" состоится в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы в Москве 24 августа в 18:00. Показы фильмов пройдут в трех залах кинотеатра: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский".