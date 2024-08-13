Поиск

"Ночь кино" пройдет в России 24 августа

В этом году к акции присоединились 14 стран БРИКС и СНГ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь кино" в девятый раз пройдет в стране 24 августа, зрителям представят фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, сказку "По щучьему велению" Александра Войтинского и военно-историческую драму "Воздух" Алексея Германа-младшего.

"Уже девять лет подряд мы проводим эту акцию, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока, а с прошлого года присоединились и регионы Донбасса и Новороссии. За это время "Ночь кино" стала настоящим семейным праздником (...) В 2023 году в "Ночи кино" приняли участие более миллиона человек, и я надеюсь, популярность этого кинособытия будет расти и дальше, тем более что в этом году мероприятие впервые выходит на международный уровень", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе министерства.

Она отметила, что в рамках акции кинопоказы проходят не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. "Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы. Приглашаю всех любителей кино присоединиться к нашей культурной акции и поддержать российский кинематограф", - добавила министр.

Акция традиционно приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Помимо России, участие в "Ночи кино" также примут 14 стран БРИКС и СНГ. Фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдавии и Туркменистане. Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем 5 тыс. площадок в России и за рубежом.

Ежегодно для "Ночи кино" выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года - фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед", сказка "По щучьему велению" и военно-историческая драма "Воздух". Вход на все показы в рамках "Ночи кино" - свободный.

Торжественное открытие "Ночи кино" состоится в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы в Москве 24 августа в 18:00. Показы фильмов пройдут в трех залах кинотеатра: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский".

Ольга Любимова Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Умершие знаменитости

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Режиссер Никита Кобелев назначен худруком Александринки

Владимир Толстой возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого

Театр Романа Виктюка переименован в "Театр - Сцена "Мельников"

Минкультуры РФ поддержало идею введения дресс-кода для артистов

Минкультуры РФ поддержало идею введения дресс-кода для артистов

"Головоломка-2" стала первой картиной года со сборами выше $1 млрд

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });