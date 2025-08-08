Минкультуры РФ предложило отложить маркировку произведений с информацией о наркотиках

Требование должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года, предлагается перенести срок на 1 марта 2026 года

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ подготовило проект приказа министерства, предлагающий перенесли с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года вступление в силу документа, утверждающего порядок маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотиках.

Проект приказа ведомства о внесении изменений в приказ Минкультуры РФ об утверждении порядка осуществления маркировки произведений искусства, указанных в федеральном законе "О наркотических средствах и психотропных веществах", опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно ранее опубликованному приказу ведомства, документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года и действовать до 1 сентября 2031 года.

Проектом приказа предлагается внести изменения в пункт 3 приказа и обозначить, что "настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года".

Согласно приказу Минкультуры РФ, маркировке подлежат произведения искусства, "обнародованные с 1 августа 1990 года" и "содержащие составляющую оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о способах производства и потребления наркотических средств, культивирования наркосодержащих растений и др.

В перечень произведений вошли аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения с текстом, произведения изобразительного искусства (за исключением графических рассказов и комиксов), художественные фотографии.