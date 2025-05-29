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Минкультуры утвердило порядок маркировки произведений с информацией о наркотиках

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ утвердило порядок маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.

Соответствующий приказ ведомства о порядке осуществления маркировки произведений искусства, указанных в федеральном законе "О наркотических средствах и психотропных веществах", опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Согласно документу, маркировке подлежат "обнародованные с 1 августа 1990 года произведения искусства, содержащие составляющую оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла информацию о способах, методах незаконных разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, пересылки, сбыта, приобретения, использования, потребления, ввоза на территорию РФ, вывоза с территории РФ наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, местах их приобретения, о способах, методах незаконных приобретения, хранения, перевозки, пересылки, культивирования наркосодержащих растений, местах их приобретения", и включенные в соответствующий перечень.

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Документом определяется, что маркировка обеспечивается лицом, осуществляющим их производство и (или) распространение. Маркировка осуществляется путём размещения предупреждения: "Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность".

Предупреждение может быть осуществлено в текстовом или в аудио-формате. При этом при размещении предупреждения в аудио-формате не допускается применение технологий по увеличению скорости его воспроизведения, должны быть обеспечены его слышимость, а также равномерный уровень громкости.

При представлении произведения "в живом исполнении либо с использованием фонограммы произведения искусства" в проводимых театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятиях, непосредственно перед началом такого мероприятия осуществляется предупреждение в аудио-формате. Также предупреждение размещается в текстовом формате на анонсирующих указанные мероприятия афишах. При проведении театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, созданного на основе произведения литературы, в отношении которого осуществляется маркировка, предупреждение осуществляется перед началом мероприятия в аудио-формате.

В перечень произведений вошли аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения с текстом, произведения изобразительного искусства (за исключением графических рассказов и комиксов), художественные фотографии.

Минкультуры РФ
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