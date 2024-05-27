За данные о наркотиках в книгах не будут наказывать при отсутствии сведений о способах разработки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За информацию о наркотиках в произведениях литературы и искусства не будут наказывать, если там не описаны способы и методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

Это следует из поправок к законопроекту № 325715-8 об усилении ответственности за распространение информации о наркотиках.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправки о введении административной ответственности за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах.

Отмечается, что это коснется случаев, когда распространение такой информации нарушает требования, предусмотренные пунктом 2(1) статьи 46 закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

В пункте 2(1) говорится, что запрет на публикацию такой информации не применяется к произведениям литературы и искусства, содержащим информацию о наркотических средствах без указания сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Также указывается, что распространение таких произведений литературы и искусства в публичном выступлении, СМИ или интернете, публичная демонстрация таких произведений литературы и искусства допускаются при наличии сообщения об административной и уголовной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств, о психических расстройствах, расстройствах поведения и иных заболеваниях, вызываемых незаконным потреблением наркотических средств.

Согласно поправкам, подобное повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Предусматривается также конфискация "продукции, явившейся предметом административного правонарушения".