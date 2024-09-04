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Посол Азербайджана Бюльбюль оглы и хореограф Эйфман получат Эрмитажную премию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Лауреатами второй Эрмитажной премии, которая учреждена музеем и оргкомитетом Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, стали посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и хореограф Борис Эйфман, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам, золотой голос советского союза, посол республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюль оглы. И с российской стороны - тоже хорошо вам известное имя - Борис Яковлевич Эйфман. Это лауреаты второй Эрмитажной премии", - сказала Голикова на пресс-конференции в среду.

Она уточнила, что вручение премии состоится 14 сентября в Государственном Эрмитаже.

"Это очень знаковая премия, которая дает возможность подчеркнуть вклад этих людей как в развитие российской культуры, так и в развитие мировой культуры", - добавила Голикова.

Также Голикова сообщила, что в работе форума впервые примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выступит с лекцией с "нулевой день" 11 сентября.

Кроме того, в этот же день состоится Форум министров культуры стран БРИКС, где министры обсудят все интересующие вопросы культуры и наметят планы сотрудничества на предстоящие годы.

Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Планируется, что ее будут вручать ежегодно двум ведущим, знаковым деятелям культуры - от России и из-за рубежа - за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога.

Юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет в северной столице с 11 по 14 сентября. В рамках форума запланирована работа десяти секций по направлениям, среди которых "Театр", "Кино", "Музеи", "Цирк", "Деловая культура", "Медийная культура", "Музыкальная культура".

Темой форума в этом году станет "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Основными площадками деловой программы Форума станут Главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы пройдут в Михайловском театре, Мариинском театре, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике "Петергоф".

Борис Эйфман Полад Бюльбюль оглы
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