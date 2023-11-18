Первую Эрмитажную премию вручили Валерию Гергиеву и Хуану Игнасио Дуато Барсиа

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова вручила первую Эрмитажную премию художественному руководителю Государственного академического Мариинского театра Валерию Гергиеву и художественному руководителю балетной труппы Михайловского театра Хуану Игнасио Дуато Барсиа.

"Сегодня здесь произошло знаковое событие. Здесь, в стенах Эрмитажа, вручена Эрмитажная премия как знак уважения выдающимся деятелям культуры нашего времени, которые создали свои произведения не только здесь, но и во всем мире. И мы с глубоким уважением и восхищением сегодня это сделали. Сделали а рамках форума объединенных культур, который завершает свою работу в Санкт-Петербурге", - сказала Голикова после церемонии, которая в субботу прошла в Зимнем дворце.

В церемонии приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Премия учреждена оргкомитетом Санкт-Петербургского международного культурного форума и Государственным Эрмитажем. Планируется, что ее будут вручать ежегодно двум ведущим, знаковым деятелям культуры - от России и из-за рубежа - за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога.