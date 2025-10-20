Лувр будет закрыт до вторника

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Музей Лувра все же не откроется в понедельник 20 октября, вопреки раннему объявлению пресс-службы, передает BFMTV.

Около 10 часов утра (11 утра по Москве) в музее объявили, что в понедельник он все же будет закрыт.

Ранее Лувр объявлял, что в понедельник откроется для посетителей с 9 утра, доступа не будет только в некоторые части музея.

19 октября утром в Лувре была ограблена Галерея Аполлона. Четыре человека подогнали к зданию музея по набережной Миттерана автоподъемник. Двое из них поднялись на балкон второго этажа, высадили стекло с помощью дисковой пилы, ею же взломали витрины с украшениями французских императоров и украли девять экспонатов. Один из них - корону императрицы Евгении - нашли на улице, она значительно повреждена.

Ограбление заняло семь минут. Подозреваемые скрылись на скутерах.